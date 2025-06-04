İsrail Ordusu, Doğudan Gönderilen İHA'yı Düşürdü

İsrail Ordusu, Doğudan Gönderilen İHA'yı Düşürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, doğu yönünden gönderilen bir insansız hava aracının düştüğünü duyurdu. İHA'nın Yemen'den gönderildiği ve Mısır sınırında düşürüldüğü bildirildi. Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e saldırılarını arttırdı.

İsrail ordusu, "doğu yönünden gönderilen bir insansız hava aracının (İHA)" düşürüldüğünü duyurdu.

Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, "doğu yönünden" gönderilen İHA sebebiyle uyarı sirenlerinin aktifleştirildiği, İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Israel Hayom'un ve Kanal 12'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, İHA'nın Yemen'den gönderildiği ve İsrail'in Mısır sınırında düşürüldüğü aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
İlkay'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Gemileri yaktı geliyor! İşte Süper Lig devinden istediği maaş
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Siverek'te taşlı sopalı kavga polis memuru bıçaklandı

Kavgayı ayırmaya çalışan polisi bıçakladılar
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi aralandı: Sırtından vuruldu, cesedi taşındı

Emekli Tümgeneralin oğlunun ölümünde sır perdesi 7 yıl sonra aralandı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Cem Yılmaz, 2,5 milyonluk motosikletiyle tarzını konuşturdu

Cem Yılmaz yeni oyuncağını gözler önüne serdi! Fiyatı dudak uçuklattı
Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor

Süper Lig'in Türk yıldızı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.