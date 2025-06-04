İsrail Ordusu, Doğudan Gönderilen İHA'yı Düşürdü

İsrail ordusu, "doğu yönünden gönderilen bir insansız hava aracının (İHA)" düşürüldüğünü duyurdu.

Ordunun X hesabından yapılan açıklamada, "doğu yönünden" gönderilen İHA sebebiyle uyarı sirenlerinin aktifleştirildiği, İHA'nın düşürüldüğü belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Israel Hayom'un ve Kanal 12'nin ordu kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, İHA'nın Yemen'den gönderildiği ve İsrail'in Mısır sınırında düşürüldüğü aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve İHA'larla hedef alıyor.