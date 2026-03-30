İsrail ordusu Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Filistinlilere ait bir evi yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde buldozerler eşliğinde Filistinlilere ait bir evi yıktı. Kudüs Valiliği, İsrail güçlerinin geniş çaplı güvenlik önlemleri aldığını bildirdi.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri buldozerler eşliğinde Silvan beldesindeki El-Bustan Mahallesi ile Ayn Caddesi'ne baskın düzenleyerek Filistinlilere ait bir ev ve çevre duvarlarını yıktı.
Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Ayn Caddesi ile El-Bustan Mahallesi'nde geniş çaplı konuşlanma gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, İsrail ordusunun Filistinli Fayiz Ruvaydi'nin evini ve Mahir Serhan'ın evini çevreleyen duvarları buldozerlerle yıktığı kaydedildi.