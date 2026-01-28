İsrail ordusu, El Halil ve Beytüllahim'de 2 evi ve ticari yapıları yıkarak aileleri yerinden etti

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil ve Beytüllahim kentlerinde evleri, ticari ve tarımsal yapıları yıkarken, bu durum Filistinli ailelerin yerinden edilmesine yol açtı.

İsrail ordusu, Beytüllahim'in Hıdır beldesinde ruhsatsız olduğu gerekçesiyle 2 evi yıktı.

Hıdır Belediye Başkan Yardımcısı Husni İsa, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin beldenin batısındaki Ard ed-Deyr bölgesinde, her biri yaklaşık 200 metrekare olan iki evi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıktığını söyledi.

İsa, İsrail güçlerinin yıkım sırasında bölgeye giriş çıkışı tamamen engellediğini belirtti.

Yıkılan evlerden birinin sahibi İmad Salah, 2014 yılında inşa edilen evinin, gerekli yasal belgeleri sunmasına ve yaklaşık dört ay önce yıkımın durdurulmasına yönelik ihtiyati tedbir kararı almasına rağmen yıkıldığını kaydetti.

Salah, geçen yıl 31 Aralık'ta mahkemeye başvurduğunu, yıkımın durdurulmasına ilişkin talebin salı günü karara bağlanmasının planlandığını, ancak çarşamba sabahı herhangi bir ön uyarı yapılmaksızın yıkımın gerçekleştirildiğini belirterek, bu durumun 9 kişiden oluşan iki ailenin yerinden edilmesine yol açtığını ifade etti.

Yerel kaynakların AA'ya verdiği bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil kentinin doğusundaki Vad el-Mugayyir el-Harayık Mahallesi'nde, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kurduğu "Haggai" yerleşimine bitişik konumda bulunan 400 metrekarelik ticari bir yapıyı yıktı.

El Halil'in kuzeybatısındaki Surif beldesine bağlı Deyr Musa bölgesinde yaklaşık 100 zeytin ağacını kökünden söken ve yaklaşık 10 dönümlük tarım arazisini tahrip eden İsrail askerleri, Ganimat ailesine ait tarımsal yapıları da yıktı.

İsrail ordusuna ait iş makineleri, El Halil'in güneybatısındaki Dura beldesine bağlı Vad eş-Şacine köyünde bir inşaatı da yerle bir etti.