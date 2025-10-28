İsrail Ordusu Batı Şeria'da Saldırılara Devam Ediyor

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bir evi havaya uçurduğu, Kudüs'ün kuzeyinde de bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri Kudüs'ün kuzeyindeki Ram beldesinde ayrım duvarı yakınında bir grup Filistinli işçiyi kovaladı ve üzerlerine ateş açtı.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Ram beldesinde ayrım duvarı yakınında İsrail askerlerinin ateş açarak dizinden yaraladığı 28 yaşındaki Filistinlinin hastaneye götürüldüğü belirtildi.

Filistin Genel Sendikalar Federasyonu verilerine göre, yıl başından bu yana İsrail ordusunun ateş açması, 1948 toprakları içinde kovalanması veya ayrım duvarından düşme sonucu 15 Filistinli işçi hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da yaşayan ve İsrail topraklarında çalışan yüzlerce işçi son aylarda izinleri olmadığı gerekçesiyle İsrail polisi tarafından gözaltına alınıyor ve kötü muameleye maruz kalıyor.

Federasyon verilerine göre, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten bu yana 42 Filistinli işçi hayatını kaybetti ve 32 binden fazlası gözaltına alındı.

İsrail ordusu Cenin'de bir evi havaya uçurdu

WAFA'nın haberinde İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinin el-Hedef Mahallesinde bir evi havaya uçurduğu belirtildi.

İsrail ordusunun evi havaya uçurması sebebiyle güçlü bir patlama sesinin duyulduğu ve bölgeden dumanların yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde de Cenin'de Filistinli 3 genci öldürmüştü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.