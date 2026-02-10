Haberler

İsrail ordusu Batı Şeria'da Filistinli bir gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus bölgesindeki Beyt Decn köyünde Filistinli gazeteci Muhammed Rıdvan'ı evine düzenlediği baskınla gözaltına aldı. Baskın sırasında evdeki eşyalara da zarar verildi. Ekim 2023'ten bu yana bölgede gözaltı ve saldırılarda artış gözlemleniyor.

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli gazeteci Muhammed Rıdvan'ı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Esirler Medya Ofisinden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'un Beyt Decn köyüne baskın düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin, evine zorla girdiği Filistinli gazeteci Rıdvan'ı gözaltına aldığı ve evdeki eşyalara zarar verdiği aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

