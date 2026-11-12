İsrail ordusu, Batı Şeria'da Filistinli ABD vatandaşının evine girmesini engelledi

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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde yer alan Turmusaya beldesinde yaşayan Filistinli ABD vatandaşının evine girmesini engelledi.

Ev sahibi Naci Ebu Avvad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin Teksas eyaletinde yaşadığını belirterek, "Beldeme ABD bayrağı ve çantamla geldim, evime gittim ancak evin içinde konuşlanan İsrail güçleri içeri girmeme izin vermedi." dedi.

İsrail askerlerine neden evinde olduklarını ve ne kadar süre kalacaklarını sorduğunu aktaran Ebu Avvad, askerlerin kendisine, "Bölge askeri bölge haline getirildi, burada bulunmana izin verilmiyor." şeklinde karşılık verdiğini ve kendisini gözaltına almakla tehdit ettiğini belirtti.

Ebu Avvad, İsrail güçlerinin evde bulunmalarını İbranice yazılmış bir belgeyle gerekçelendirdiğini kaydederek, "Belgede evimde kalmalarına izin veren herhangi bir mahkeme kararı veya yetki bulunmuyor." dedi.

Güvenlik kamerasını devre dışı bırakan İsrail askerleri, eve konuşlandı

Filistinli ABD vatandaşı, İsrail güçlerinin 25 Ekim'de evine girdiğini, güvenlik kameraları aracılığıyla askerlerle iletişim kurduğunu belirtti.

Ailesinin ABD'nin Teksas eyaletinde bulunduğunu, kardeşinin ise evde olduğunu dile getiren Ebu Avvad, askerlere, "Evi aramak istiyorsanız kardeşim kapıyı açabilir. Ancak evdeki eşyalara zarar vermeyin." dediğini aktardı.

İsrail güçlerinin daha sonra güvenlik kameralarını devre dışı bıraktığını ifade eden Ebu Avvad, askerlerin ertesi gün yeniden eve geldiğini ve o tarihten bu yana evde konuşlandığını, aileye evde bulunma nedenleri veya ne zaman ayrılacakları konusunda herhangi bir açıklama yapmadığını söyledi.

Evine girmesinin engellenmesini, "Hayatım boyunca yaşadığım en kötü duygu." sözleriyle anlatan Ebu Avvad, hissettiklerini tarif etmekte zorlandığını dile getirdi.

İsrail ordusu, güvenlik gerekçelerini öne sürerek Filistinlilerin evlerine baskın düzenliyor, sakinlerini evlerinden çıkarıyor ve bu konutları askeri kışlaya dönüştürüyor.

Batı Şeria'da saldırılar artıyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırıları da yoğunlaştı.

Söz konusu saldırılar kapsamında Filistinliler öldürülüyor ve gözaltına alınıyor, evler ve yapılar yıkılıyor, camiler ve araçlar ateşe veriliyor, tarım arazileri tahrip ediliyor, çiftçilerin topraklarına erişimi engelleniyor, Filistinliler zorla yerinden ediliyor ve yasa dışı yerleşimler genişletiliyor.

Filistinliler, İsrail'in bu uygulamalarla işgal altındaki Batı Şeria'yı resmen ilhak etmeye zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA