İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlarını Sürdürüyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde baskınlarını ve Filistinlilere ait yapıları yıkmayı sürdürüyor.

Tubas Vilayeti ve Kuzey Ağvar dosyalarından sorumlu Mutez Beşarat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna bağlı buldozerlerin Kuzey Ağvar'daki Ayn el-Helva'da bazı yapıları yıktığını belirtti.

Yıkılan yapılar arasında konutların yanı sıra tarım arazilerinde tenekeden yapılmış barakaların da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca 1995 yılında Filistin ile İsrail arasında imzalanan II. Oslo Anlaşması hatırlatılarak İsrail ordusunun söz konusu yapıları "ruhsatsız oldukları" iddiasıyla yıktığı vurgulandı.

İsrail'in Batı Şeria'daki baskınları

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki bazı beldeleri de giriş çıkışlara kapatarak bölgeye baskınlar düzenledi.

Ramallah'ın doğusundaki El-Muğayyir beldesine baskın düzenleyen İsrail askerleri, sokağa çıkma yasağı uyguladı.

AA'ya konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Muğayyir'e takviye kuvvet gönderdiğini, belde merkezinde çok sayıda genci de gözaltına aldığını aktardı.

Ayrıca görgü tanıkları, Muğayyir beldesinin yanı sıra Turmus Ayya, Ebu Falah ve Duma gibi bazı beldelerin de girişlerinin kapatıldığını söyledi.

Tanıklar, İsrail ordusunun Batı Şeria genelinde birçok kent, kasaba ve mülteci kampına baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.