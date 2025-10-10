İsrail Ordusu Batı Şeria'da Baskınlar Düzenledi: 38 Filistinli Yaralandı
İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlar sonucu 38 Filistinliyi yaraladı, 4 kişiyi gözaltına aldı ve Kudüs'teki bir daireyi patlayıcılarla yıktı. Zeytin hasadı sırasında da yapılan saldırılarda 36 Filistinli yaralandı.
İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 38 Filistinliyi yaraladı, 4 kişiyi gözaltına aldı, Kudüs'ün kuzeybatısında bir daireyi patlayıcılarla yıktı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, El Halil kent merkezine baskın düzenleyerek gerçek mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı; olayda 2 Filistinli yaralandı.
Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre İsrail güçleri, Sincil beldesinde bazı evlere baskın düzenleyerek 3 genci gözaltına aldı.
Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Muğir beldesinde de bir genç, ailesinin evine düzenlenen baskında gözaltına alındı.
Kudüs'te de İsrail ordusu geçen ay düzenlenen bir silahlı saldırıya karıştığı iddiasıyla Filistinli Muhammed Bessam Taha'nın ailesine ait Katanna beldesindeki daireyi patlayıcıyla yıktı.
İsrail güçleri, saldırı düzenlemekle suçladığı Filistinlileri, gözaltı ve hapsin yanı sıra evlerini yıkarak da cezalandırılıyor.
Zeytin hasadı yapan çiftçiler darbedilirken basın mensupları da yaralandı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Beyta, Huvvara ve Deyr Şeref kasabalarında zeytin toplayan Filistinlilere saldırdı.
Bölgeye baskın yapan İsrail ordusu, ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanarak birçok Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirmesine yol açtı.
Olayda ikisi gazeteci olmak üzere 36 Filistinli yaralandı. Yaralılardan 2'sinin gerçek mermiyle diğerlerinin darbedilerek yaralandığı aktarıldı.
Yaralılar tedavi için beldedeki sağlık merkezine nakledildi.