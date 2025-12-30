İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi yaraladı, 6 kişiyi gözaltına aldı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da Bire ve Ramallah kentlerine düzenlediği baskınlarda 1 Filistinli yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçleri, Amari Mülteci Kampı yakınlarındaki Kudüs Caddesi'ne baskın düzenledi.

İsrail ordusunun baskında açtığı ateş sonucu yaşlı bir Filistinli sırtından yaralandı. Kızılay ekipleri, yaralıya müdahale etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre ise İsrail askerleri Amari Mülteci Kampı ile Ramallah'a bağlı Mezraa beldesindeki Um Şerayıt Mahallesi'nde evlere baskın düzenledi. Baskınlarda 6 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.