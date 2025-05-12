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İsrail Ordusu Batı Şeria'da 530 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 530 Filistinliyi Gözaltına Aldı
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İsrail ordusu, nisan ayında Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde gerçekleştirdiği baskınlar sonucu 530 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlarda, 18 kadın ve 60 çocuk da dahil olmak üzere birçok kişi hayatını kaybetti, evler yıkıldı ve altyapı tahrip edildi.

İsrail ordusu, nisan ayında işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda 530 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ve Tulkerim kentleri başta olmak üzere geçen ay, çok sayıda baskın düzenlediği aktarıldı.

Söz konusu baskınlar sonucunda 18'i kadın, 60'ı çocuk, 530 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, baskınlarda onlarca kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin zorla yerinden edildiği, altyapının tahrip edilip evlerin yıkıldığı, yüzlerce Filistinlinin de sokaklarda soruşturmaya tabi tutulduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 961 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, yaklaşık 17 bin kişi gözaltına alındı.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail ordusu, Cenin ve Tulkerim'deki mülteci kamplarında işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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