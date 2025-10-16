Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgeleriyle Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda 35 kişiyi gözaltına aldı. Baskınlarda, Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı bazı yetkililer ve bir çocuk da dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı. Kalabalık baskınların yapıldığı bölgelerde evlere geniş kapsamlı müdahalelerde bulunuldu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgeleri ile Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Müdürü Murad İştivi'nin de aralarında bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, baskın ve gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlenen baskınlarda bir çocuk ve serbest bırakılan Filistinlilerin de aralarında olduğu 35 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlardan bazılarının açık alanda sorguya tabi tutulduğu belirtildi.

Baskın ve sorguların, Cenin, Nablus, Tulkerim, El Halil, Kalkilya ve Eriha kentlerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Bu kentlerdeki saldırılar sırasında evlere geniş çaplı baskınlar düzenlendiği, gözaltına alınanlar ve ailelerine kötü muamelede bulunulduğu, evler ve eşyaların tahrip edildiği kaydedildi.

Öte yandan Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Belgeleme Müdürü Emir Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konsey Müdürü İştivi'nin İsrail güçlerince gözaltına alındığını ifade etti.

Davud, İştivi'nin İsrail askerleri tarafından açık alanda sorguya tutulduktan sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

Kefr Kadum beldesine geniş çaplı baskın

Öte yandan İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin Kefr Kadum beldesine geniş çaplı baskın düzenledi.

Kefr Kadum Belediye Başkanı Muvaffık Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin beldeye baskın düzenlediğini; girişleri kapatarak bölge sakinlerinin hareketini engellediğini ifade etti.

Ubeyd, İsrail askerlerinin beldedeki tüm evlere baskın düzenlediğini, arama yaptığını, Filistinlileri darbedip ev eşyalarını tahrip ettiğini ve bazı evleri askeri karargaha dönüştürdüğünü dile getirdi.

İsrail ordusunun çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını belirten Ubeyd, çoğunun açık alanda sorgulandıktan sonra serbest bıraktığını; bir kısmının ise hala gözaltında olduğunu kaydetti.

Ubeyd, İsrail makamlarından, İsrail güçlerinin akşam saatlerine kadar beldede kalacağı bilgisinin alındığını aktardı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
İsrailli general, 'Karşımızda Türkiye var' deyip yeni savaşın yerini işaret etti

"Karşımızda Türkiye var" deyip yeni savaşın yerini işaret etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor

Görüşme gerçekleştirildi! Arda Güler imzayı atıyor
Sıla ve İlker Kaleli'den Harbiye sahnesinde aşk dolu anlar

Ünlü şarkıcı Harbiye sahnesinde sevgilisini görünce dayanamadı
Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık

Son karar verildi! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık
Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yaptığı yoruma tepki yağıyor

Namaz kılan kağıt toplayıcısını kayda aldı, yorumuna tepki yağıyor
Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz

Çayı her müşteriye farklı fiyata satıyorlar! Nedeni de inanılmaz
14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

14 yıllık sır perdesi aralandı! Kan donduran gerçek ortaya çıktı
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha

Fenerbahçe'de bir kadro dışı daha
Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı

Şansın böylesi: Küreği vurduğu yerden altın fışkırdı
Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler

Atatürk'ü mü hedef aldı? Sırrı Sakık'tan tartışma yaratan sözler
Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir

Futbolda 5 oyuncu değişikliği hakkı kuralı değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.