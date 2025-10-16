İsrail Ordusu Batı Şeria'da 35 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgeleri ile Doğu Kudüs'te düzenlediği baskınlarda Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Müdürü Murad İştivi'nin de aralarında bulunduğu 35 kişiyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, baskın ve gözaltılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlenen baskınlarda bir çocuk ve serbest bırakılan Filistinlilerin de aralarında olduğu 35 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınanlardan bazılarının açık alanda sorguya tabi tutulduğu belirtildi.

Baskın ve sorguların, Cenin, Nablus, Tulkerim, El Halil, Kalkilya ve Eriha kentlerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Bu kentlerdeki saldırılar sırasında evlere geniş çaplı baskınlar düzenlendiği, gözaltına alınanlar ve ailelerine kötü muamelede bulunulduğu, evler ve eşyaların tahrip edildiği kaydedildi.

Öte yandan Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Belgeleme Müdürü Emir Davud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konsey Müdürü İştivi'nin İsrail güçlerince gözaltına alındığını ifade etti.

Davud, İştivi'nin İsrail askerleri tarafından açık alanda sorguya tutulduktan sonra serbest bırakıldığını kaydetti.

Kefr Kadum beldesine geniş çaplı baskın

Öte yandan İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkilya kentinin Kefr Kadum beldesine geniş çaplı baskın düzenledi.

Kefr Kadum Belediye Başkanı Muvaffık Ubeyd, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin beldeye baskın düzenlediğini; girişleri kapatarak bölge sakinlerinin hareketini engellediğini ifade etti.

Ubeyd, İsrail askerlerinin beldedeki tüm evlere baskın düzenlediğini, arama yaptığını, Filistinlileri darbedip ev eşyalarını tahrip ettiğini ve bazı evleri askeri karargaha dönüştürdüğünü dile getirdi.

İsrail ordusunun çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını belirten Ubeyd, çoğunun açık alanda sorgulandıktan sonra serbest bıraktığını; bir kısmının ise hala gözaltında olduğunu kaydetti.

Ubeyd, İsrail makamlarından, İsrail güçlerinin akşam saatlerine kadar beldede kalacağı bilgisinin alındığını aktardı.