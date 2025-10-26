Haberler

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda bir çocuk ve bir yaşlı olmak üzere toplam 12 Filistinliyi gözaltına aldı. Baskınlar sırasında çeşitli evlere zarar verildiği belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ve bir yaşlı olmak üzere 12 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzeyindeki Calazun Mülteci Kampına sabah saatlerinde baskın düzenledi.

İsrail askerleri, Mülteci Kampındaki evlerine baskın düzenlediği 3 Filistinliyi gözaltında aldı. Gözaltına alınanlar arasında 13 yaşındaki Muhammed Ahmed Harub da bulunuyor.

Ramallah'ın kuzeybatısındaki Deyr Ebu Meşal köyüne düzenlenen baskında ise İsrail askerleri 60 yaşındaki Riyad Şerif Ata ile oğlunu gözaltına aldı.

Ayrıca Filistinlilerin evlerine giren İsrailliler, eşyalara zarar verdi.

İsrail hapishanelerinde birkaç ay tutulduktan sonra yakın zamanda serbest bırakılan Zeyneddin Isam Bergusi'nin kentin kuzeyindeki Kubar köyünde ailesinin de bulunduğu eve baskın düzenlendi. Bergusi, İsrail askerlerince gözaltına alındı.

Ramallah kentinde bir Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'de ise İsrail güçleri, evlerine düzenlediği baskın sonrası 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın kent, belde ve mülteci kamplarında neredeyse her gün baskınlar düzenleyerek evlerde aramalar yapıyor, Filistinlileri gözaltına alıyor ya da açık alanda sorguya tabi tutuyor.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
