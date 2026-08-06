İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın Sur kentine saldırdı

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Sur'a bağlı Mansuri beldesinin kırsalını 2 hava saldırısıyla hedef aldı.

Saldırılarla eş zamanlı Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki Meşa bölgesinde İsrail ordusunun patlatma gerçekleştirdiği bildirildi.

Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçlarının Sur kenti ve çevresinde alçak irtifada uçuş yaptığı kaydedildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA