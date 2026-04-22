İsrail ordusu, ateşkes öncesi Lübnan'da sınırdan 12 kilometre içeride bir köye saldırı yaptığını duyurdu
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Dibbine köyüne düzenlediği hava ve kara saldırılarında 20'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğünü açıkladı. Bu saldırı, geçici ateşkes öncesinde gerçekleşti ve Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları sonucunda 2 bin 294 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, birliklerin Lübnan'ın güneyindeki Dibbine köyüne baskın düzenlediği bildirildi.
Birliklerin, sınırdan 12 kilometre içeride olan köyde bulunduğu iddia edilen Hizbullah yerleşkesine baskın düzenlediğine dikkat çekilen açıklamada, İsrail savaş uçaklarının bölgede birkaç saat içinde 70 hedefe saldırı düzenlediği aktarıldı.
Açıklamada, Dibbine köyüne havadan ve karadan saldırılarda 20'den fazla Hizbullah mensubunun da öldürüldüğü ileri sürüldü.
İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes
İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'daki ateşkes öncesinde düzenlediği saldırılarda 2 bin 294 kişinin öldüğünü bildirmişti. Lübnan hükümeti, söz konusu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamış, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.