İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 2 eve düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Haruf beldesinde bir evi bombalaması sonucu 2 kişi öldü.

Sayda kentine bağlı Bisariye beldesinde de İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu Lübnan'ın Nebatiye kentine bağlı Hasbaya ve Doğu Zavter beldeleri ile Sayda kentinin Zerariye beldesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.