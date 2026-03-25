İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında 4 kişi yaşamını yitirdi. Saldırılar, 2 Mart'tan bu yana devam ediyor ve çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 2 eve düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Haruf beldesinde bir evi bombalaması sonucu 2 kişi öldü.

Sayda kentine bağlı Bisariye beldesinde de İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail ordusu Lübnan'ın Nebatiye kentine bağlı Hasbaya ve Doğu Zavter beldeleri ile Sayda kentinin Zerariye beldesine hava saldırıları düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1094 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Silikon maskeli saldırganlar zorla girdikleri evde kurşun yağdırdı: Anne ve oğlu yaralandı

"Polis" diyerek girdikleri evde vahşete kalkıştılar! Durumları ağır
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı
Kartal'da 6'ncı kattan düşen hemşire öldü; doktor sevgilisi gözaltına alındı

Genç hemşirenin korkunç ölümü! İşte doktor sevgilisinin ilk ifadesi
Savaş Filipinleri fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet

Savaş ülkeyi fena vurdu! Benzin bitti, halk tabana kuvvet