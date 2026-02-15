Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki arkeolojik alana İsrail bayrakları astı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki arkeolojik alana İsrail bayrakları astı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan El-Mesudiye Tren İstasyonu'na İsrail bayrakları asılarak bölgedeki işgalin sürdürülmek istendiği belirtildi. Bölgedeki arazilere el konulması ve Filistinli çiftçilerin yaşadığı zorluklar gündeme geldi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Hicaz Demiryolu'nun Filistin sınırları içinde kalan Nablus'taki kolu El-Mesudiye Tren İstasyonu'nun da bulunduğu arkeolojik alana İsrail bayrakları astı.

Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Burka köyünde bulunan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nu da kapsayan arkeolojik alana İsrail bayrakları astığını ve bölgenin girişine demir kapılar yerleştirdiğini belirtti.

Amacın, bir oldubittiye getirilerek işgalin sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Desuki, söz konusu adımın bölgeye yönelik saldırıların sürdüğünün ispatı olduğunu ifade etti.

Arkeolojik alan dahil 5 bin dönüm araziye el konuldu

Desuki, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki diğer ihlalleri hakkında da bilgi verdi.

Söz konusu İsraillilerin, bölgede bir "kaçak yerleşim birimi" kurduğunu, ekili alanlara zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilerin arazilerine erişimini defalarca engellediğini aktaran Desuki, İsrail yönetiminin de bölgede çeşitli bahanelerle yaklaşık 5 bin dönüm araziye el koyduğunu kaydetti.

Desuki, İsrail bayraklarının asıldığı El-Mesudiye arkeolojik alanının da el konulan araziler arasında olduğunu belirtti.

Filistinlilerin arazilerine ulaşma konusunda ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Desuki, bunun hem geçim kaynaklarını hem de hayvanlarını otlatmalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

El-Mesudiye, Hicaz Demiryolu'nun ana istasyonlarından biri olarak biliniyor. Söz konusu hat, Filistin kentlerini Hicaz bölgesine bağlıyordu.

Sultan 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen Hicaz Demiryolu'nun, Filistin sınırlarında yer alan Nablus'taki kolu olan El-Mesudiye Tren İstasyonu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına maruz kalıyordu.

Kaynak: AA / Aysar Alais - Güncel
Trump, Gazze Barış Kurulu üyeleriyle Washington'da görüşecek

Trump, hepsiyle ABD'de görüşecek! Aralarında Türkiye de var
YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

"Adı ne olursa olsun bunu istiyoruz"
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti

Genç kadının jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı
İspanya, Asensio'yu konuşuyor: 90 milyon Türk şaşkına döndü

Tüm ülke Asensio'yu konuşuyor
Bennu Yıldırımlar'ın acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun acı günü! Doğum gününde hayatını kaybetti
Amedspor liderlik fırsatını tepti

Amedspor liderlik maçına çıktı! İşte sonuç
Esra Ezmeci'den pes dedirten soruya yanıt: Bu açık bir sadakatsizliktir

Ünlü psikologdan pes dedirten soruya yanıt: Açık bir sadakatsizlik
Galatasaray macerası çok kısa sürebilir! Noa Lang'a iki sürpriz talip

Galatasaraylılara ''Eyvah'' dedirten gelişme
PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar

PTT'den emekliye geri ödemesiz 14 bin TL! İşte detaylar