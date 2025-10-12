İsrail, Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail polisi korumasında gruplar halinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsraillilerin "Sukot Bayramı" (Çardaklar Bayramı) bahanesiyle sabah saatlerinden bu yana Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Mescid-i Aksa'nın bitişiğindeki Burak (Ağlama Duvarı) bölgesine gruplar halinde baskın düzenleyen İsraillilerin, Katanin ile Hıtta kapılarından giriş yaptığı aktarıldı.

İsrail polisinin yoğun koruması altında düzenlenen baskınlarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, bazı dini ritüeller gerçekleştirdiği, kışkırtıcı turlar attığı kaydedildi.

Ayrıca Kudüs sokaklarında, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir çevresinde ve kapılarında askeri kontrol noktaları kuruldu.

İsrailli fanatik gruplar, Sukot Bayramı bahanesiyle Aksa'ya da kapsamlı baskınlar düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Yahudilerin 3 büyük bayramının sonuncusu olan ve bu yıl 6 Ekim'de başlayan Sukot Bayramı, bir hafta sürüyor.

Yahudi inancına göre, Sukot Bayramı, İsrailoğullarının çölde geçici barınaklarda yaşayarak dolaştığı kırk yılı temsil ediyor.

İbranice "Suka" kelimesinin çoğulu Sukot, "çardaklar" anlamına geliyor ve "geçici barınaklara" gönderme yapmak için kullanılıyor.