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İsrail, Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrail, Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi
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İsrail polisi korumasındaki 349 İsrailli, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi. Filistinli yetkililer, baskının ardından dini ritüeller yapıldığını bildirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis koruması altında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine, İsrail polisinin koruması altında Filistin topraklarını gasbeden 349 İsraillinin Aksa'ya baskın düzenlediğini söyledi.

Filistinli yetkili, öğlen namazının ardından saldırgan İsraillilerin Mescid-i Aksa'ya baskın yapabileceği uyarısında bulundu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Aksa'nın batı duvarındaki Meğaribe Kapısı'ndan gruplar halinde camiye baskın düzenledi.

Aktivistlerin sosyal medyada paylaştığı görüntülerde İsraillilerin Aksa'nın doğu tarafında dini ritüeller yaptığı görülüyor.

İsrailli sağcı gruplar işgalci İsrail devletinin kurulmasının 77. yıl dönümünde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme çağrısında bulunmuştu.

Filistinliler İsrail'in kurulduğu ve yüz binlerce soydaşının topraklarından sürüldüğü 1948'deki olaylar zincirini Büyük Felaket (Nekbe) olarak isimlendiriyor.

Kaynak: AA / Güncel
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