İsrail meclisinde Netanyahu'yu öven Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'ya tepki gösterildi

İsrail'e resmi ziyarette bulunarak mecliste Başbakan Binyamin Netanyahu'ya övgü dolu sözlerle hitap eden Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tepkiyle karşılandı.

Rama, İsrail meclisinde yapılan özel oturumdaki konuşmasında, Arap milletvekilleri tarafından boykot edilirken, İsrail milletvekillerinin çoğunun oturuma katılmadığı görüldü.

Konuşmasında İsrail meclisinin "çok özel bir yer" olduğunu ve burada olmaktan "büyük onur" duyduğunu belirten Rama, Netanyahu'ya övgü dolu ifadeler kullandı.

"Mossad henüz size bilgi vermediyse, dizlerimin titrediğini söyleyebilirim." diye espri yapan Rama, "dünyadaki en iyi beş konuşmacıdan birisi" olduğunu iddia ettiği Netanyahu'nun karşısında konuşmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Rama kendisini de "Dinlemekten kaçınamayacağınız Trump'tan sonra dünyadaki en iyi ikinci konuşmacıyım." diye övdü.

Konuşmasında Müslüman olmadığını belirten Rama, "Eşim Müslüman. Ben Katoliğim. İki büyük çocuğum da Hristiyan, Ortodoks. En küçüğü on bir yaşındaki oğlumuz, bir gün kendi kararını kendisi verecek; ancak Ağlama Duvarı'nda dilek tutabileceğimiz söylendiğinde duyduğu dizginlenemez heyecan düşünüldüğünde, ileride Yahudi olmayı seçmesi de hiç de uzak bir ihtimal değil." diye konuştu.

Bu durumun kendileri için kabul edilebilir olduğunu dile getiren Rama, şöyle devam etti:

"Bu basit gerçeğe Arnavutluk'tan daha iyi kimse tanıklık edemez. Müslüman olmak ile Yahudi karşıtı olmak Tanrı'ya olan inançla bağlantılı değildir, aksine bu (antisemitizm) Tanrı'ya yapılabilecek en kötü ihanettir. İsrail'in kalbinde bu gerçeğe tanıklık etmekten daha büyük bir şeref ve daha ağır bir sorumluluk olamaz. Hem de Filistinli ve İsrailli ailelerin dayanılmaz acılar yaşadığı Gazze'deki yürek burkan savaşta barış çabalarının başarılı olması için yeni bir fırsat penceresinin açıldığı bir anda."

Rama, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırıma yönelik hiçbir eleştiride bulunmazken, Gazze'nin "açık hava hapishanesi" haline gelmesinden Hamas'ı sorumlu tuttu.

Rama, Arnavutluk hariç Avrupa'da başka hiçbir ülkenin, Nazilere tek bir Yahudi bile teslim edilmemiş böylesine temiz bir tarih sayfasına sahip olduğunu iddia edemeyeceğini savundu.

Arap milletvekilleri meclisi terk etti

Rama'nın konuşması öncesinde, 3 farklı partiye mensup Arap milletvekilleri "siyasi boykot" yaparak İsrail meclisini terk etti.

Konuşma sırasında İsrail meclisindeki koltukların çoğunun boş olduğu görülürken, bu durum Rama'nın ziyareti ve hitabına karşı "ilgisizlik" ve "kayıtsızlık" olarak yorumlandı.

Rama için yapılan özel oturumda, boykot düzenleyen Arap milletvekillerinin yanı sıra çok sayıda İsrailli Yahudi milletvekilinin bulunmadığı ifade edildi.

Netanyahu ise konuşmasında İsrail'e verdiği destek dolayısıyla övdüğü Rama'yı "Yahudi halkının ve İsrail'in büyük bir dostu" olarak nitelendirdi.

Arnavutluk'tan tepkiler

Arnavut tarihçi Olsi Jazexhi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rama'nın Eylül 2024'te İsraillileri Arnavutluk'a resmen davet ettiğini hatırlatarak, bunun açıkça "sömürgeleştirmeye davet" olduğunu belirtti.

Rama'nın hakkında yolsuzluk davası bulunduğunu ifade eden Jazexhi, hapse girmek istemeyen Rama'ya "Netanyahu'nun koruma sağlama sözü verdiği" iddiasında bulundu.

Arnavutluk Birlikte (Bashke) Hareketi lideri Arlind Qori, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Rama'nın İsrail ziyaretini eleştirerek, "Bir devletin yalnızca çıkarları olmaz, uluslararası ilişkilerde onuru ve itibarı da vardır. Onurunu ve itibarını kaybettiğinde, ulusal çıkarları da çiğnemek sana zor gelmez. Nitekim bu hükümet son yıllarda bunu yapmıştır. Bugün, Edi Rama'nın hepimizi utandırdığı bir gündür." ifadelerini kullandı.

Bashke Hareketi Milletvekili Redi Muçi de katıldığı televizyon programında Başbakan Rama'nın İsrail ziyaretinin kişisel çıkarlarına hizmet ettiğini belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinin Netanyahu'yu boykot ettiğini hatırlattı ve Rama'nın bunun tam tersini uyguladığını kaydetti.

Analist Marlind Laçi de katıldığı programda, Rama'nın İsrail'e yaptığı ziyareti yargı sistemiyle yürüttüğü mücadelesinde kullandığını ve ABD'ye bir ziyaret için lobi faaliyeti yürütmek amacı taşıdığını ifade etti. Laçi, Rama'nın İsrail meclisinde yaptığı konuşmayı ise "skandal" olarak nitelendirdi.

Analist Fitim Zekthi ise Rama'nın İsrail ziyaretini katıldığı televizyon programında sert dille eleştirerek, "Rama İsrail'e gitmemeliydi. Ziyareti yanlıştı. Rama'nın konuşması çirkindi çünkü Gazze'deki soykırımdan hiç söz etmedi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Başkent Tiran'da, Arnavutluk ve Filistin bayrakları taşıyan küçük bir grup, Rama'nın İsrail ziyaretini protesto ederken, polisin gösteriye müdahale ettiği aktarıldı.

Arnavutluk'ta cuma günü de Rama'nın İsrail ziyaretine karşı "Benim Adıma Değil" sloganıyla protesto düzenlenmesi bekleniyor.

Başkent Tiran'da 25 Ocak akşamında yapılan şiddetli gösteriler sırasında, Başbakan Rama'nın yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle toplanan binlerce protestocu meclis binasına yürümeye çalışmıştı.

Rama'nın istifasını talep eden protestocular, Başbakanlık binasına molotof kokteyli, havai fişek ve sis bombaları fırlatırken, polis ise göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.