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İsrail Meclisi Önünde Ateşkes ve Esir Takası Protestosu

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İsrail Meclisi önünde, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı çıkan ve destekleyen zıt görüşlü iki grup protesto gösterisi yaptı. İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde, arabulucuların hazırladığı ateşkes teklifinde Hamas'ın yanıtı bekleniyor. İsrail kamuoyunda da geçici ateşkes ve İsrail-Filistin arasında esir takasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

İsrail Meclisi önünde, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı çıkan ve destekleyen zıt görüşlü iki grup protesto gösterisi yaptı.

İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde, arabulucuların hazırladığı ateşkes teklifinde Hamas'ın yanıtı bekleniyor. İsrail kamuoyunda da geçici ateşkes ve İsrail-Filistin arasında esir takasına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

Batı Kudüs'teki İsrail Meclisi önünde toplanan zıt görüşlü İsrailli iki grup, ayrı ayrı protesto gösterisi düzenledi.

Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması çağrısıyla gösteri yapan grup, "Bu (Başbakan Binyamin) Netanyahu'nun ayakta kalma savaşı", "Suçlu adam (Netanyahu) devlet güvenliği için tehdit", "Bu, hayatta kalmak için değil hayatta tutmak isteyenlerin savaşı" yazılı pankartlar taşıdı.

Buna karşın, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takasına karşı çıkan fanatik Yahudi yerleşimci grup da "Esirlerin serbest kalmasına evet, teröristleri serbest bırakmaya hayır", "Bugün serbest kalan teröristler yarın çocuklarımızı öldürecek" yazılı afişler taşıdı.

İsrail polisi, bölgede güvenlik önlemi alırken taraflar arasında bazen megafonlarla bazen de doğrudan sözlü tartışma yaşandı.

-"Aşırı sağcılar Filistinlilerin kanına susamış"

Ateşkes yanlısı gruptaki Meir Baruchin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifa etmesi gerektiğini düşündüklerini belirterek esir takası için bir an önce anlaşmaya varılması çağrısı yaptıklarını söyledi.

Baruchin, yolun diğer tarafında gösteri yapan karşıt grubu işaretle, "7 Ekim'de savaşa başladık. Bugüne kadar Gazze'de 12 bin çocuk, 8 bin kadın öldürdük. Peki ne elde ettik? Hiçbir şey. Yahudiler ve Filistinliler arasındaki çatışmayı çözmek için askeri bir çözüm olamaz. Sadece siyasi bir çözüm olabilir. Bu hükümet siyasi bir çözüm yapamaz ve yapmak da istemiyor. Savaşa devam etmek istiyorlar çünkü bu Netanyahu'nun çıkarına hizmet ediyor." diye konuştu.

İsrail'de savaşın devam etmesi yanlısı aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich gibi siyasetçilerin tutumunu değerlendiren Baruchin, "(Aşırı sağcı siyasetçiler) Onlar Filistinlilerin kanına susamış. Savaşın bitmesini istemiyor. Savaşın sürmesiyle daha çok güç elde edip, daha fazla oy kazanıyorlar." ifadelerini kullandı.

Baruchin, "Yahudiler ve Filistinlierin bir gün bu ülkede barış, eşitlik, dostluk, işbirliği içinde yaşamaları için dua ediyorum." diye konuştu.

"Savaşa devam etmeliyiz" çağrısı

Gazze'de bir ateşkes ve taraflar arasında esir takası anlaşmasına karşı gösteriye katılan Brenda Lemkus da "Filistinli tutukluların, katillerin serbest bırakılmasına karşı bu protestoya katıldım. Bizim Filistinli esirleri serbest bırakmamıza gerek yok. Bu yeni bir '7 Ekim' saldırısının hazırlığı olur." dedi.

Olası bir ateşkes anlaşmasıyla Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest kalabileceği yönündeki görüş hakkında konuşan Lemkus, "tüm esirlerin serbest kalmasını istediğini ancak bu konuda bir muhatap bulamadıklarını, esirlerin durumuna ilişkin bilgileri olmadığını" savundu.

Lemkus, "Savaşa devam etmeliyiz. Hiçbir koşulda savaşı durduramayız. Öbür türlü, bugüne kadar bu savaşta hayatını kaybeden askerler boşa ölmüş olurlar. Düşmanlarımız bizim konuştuğumuz dili anlamıyor. Gazze'ye girip bu toprakları almalıyız. Gazze'yi almalıyız. Dünyaya kendimizi savunabildiğimizi göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te ABD, İsrail, Mısır ve Katar'ın katıldığı Gazze'de ateşkes ve esir takasına ilişkin müzakerelerden bir taslak teklif çıkmıştı. Hamas, teklifi aldıklarını, müttefikleri ve paydaşlarıyla istişare ederek resmi yanıtlarını açıklayacağını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 27 bin 365 Filistinli öldürüldü, 66 bin 630 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 381 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Güncel

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