İsrail Meclisi, Filistinli Tutuklular İçin İdam Cezasını Görüşüyor

Güncelleme:
İsrail Meclisinde, Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısı ilk oylamada kabul edildi. 120 milletvekili arasında yapılan oylamada 39 evet, 16 hayır oyu kullanıldı.

Filistinli tutukluların idam cezasına çarptırılmasını öngören yasa tasarısının, İsrail Meclisinde düzenlenen ilk oylamada kabul edildiği belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, söz konusu yasa tasarısının oylanması için İsrail Meclisinde oturum düzenlendi.

Oylamada 120 milletvekilinden 39'u evet, 16'sı hayır oyu kullandı.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, oylamanın ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Otzma Yehudit (Ben Gvir liderliğindeki Yahudi Gücü Partisi) tarih yazma yolunda ilerliyor. Söz verdik ve yerine getirdik. Teröristler için idam cezası yasası ilk oylamada kabul edildi." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir, daha önce defalarca Filistinli tutukluların idamına olanak sağlayacak bir yasa tasarısının kabul edilmesi için çağrıda bulunmuştu.

İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, geçen hafta söz konusu tasarıyı kabul ederek Mecliste oylanmasının önünü açmıştı.

Tasarının yasalaşması için Meclisteki 3 oylamada kabul edilmesi gerekiyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
