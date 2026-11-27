İsrail Meclis Başkanı Matan Kahana, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon görüşmelerini uzatarak ülkeyi yeni bir seçime sürüklemeye çalıştığını, ancak buna izin vermeyeceklerini belirtti.

İsrail Meclisinde 10 Kasım'da yapılan oturumda muhalefet bloğu ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oylarıyla başkan seçilen Kahana, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, muhalefet bloğunun yürüttüğü koalisyon müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Netanyahu'nun zaman kazanmaya ve ülkeyi erken seçime götürmeye çalıştığını belirten Kahana, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki şu an Netanyahu'nun zaman kazanmaya çalıştığı ve kendisi geçici başbakan olarak görevde kalırken bizi yeni seçimlere sürüklemek istediği hissine kapılıyorum. Buna izin veremeyiz. Geniş tabanlı bir birlik hükümetinden daha çok istediğim hiçbir şey yok. Umarım Netanyahu bu anın önemini kavrar."

Seçim sonuçlarının açıklanmasından bu yana tüm çabasını Eisenkot liderliğinde geniş tabanlı bir birlik hükümeti kurulmasına adadığını belirten Kahana, "Hayatımın her aşaması tek bir kelimeyi haykırıyor: Birlik! Ancak her ne pahasına olursa olsun değil." ifadelerini kullandı.

İsrail'de koalisyon pazarlıkları sürüyor

İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümet kurma görevini üstlenen Yashar Partisi lideri Eisenkot, geçici Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud ve Haredi partilerle koalisyon müzakerelerini sürdürüyor.

Eisenkot'un Harediler ve Likud ile yaptığı koalisyon pazarlıklarına ek olarak İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin desteğiyle bir hükümet kurma olasılığı da geçerliliğini koruyor.

Eisenkot ilk koalisyon anlaşmasını, Liberman ile imzalamıştı.

Kaynak: AA