İsrail, 'Madleen' Gemisindeki Son 3 Aktivisti Ürdün'e Sınır Dışı Etti

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İsrail'in geniş çaplı saldırıları sonrası iptal edilen uçuşlar nedeniyle 'Madleen' gemisindeki son 3 insan hakları aktivisti, işgal altındaki Batı Şeria'dan kara yoluyla Ürdün'e sınır dışı edildi. Aktivistlerin isimleri Marco van Rennes, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi olarak açıklandı.

İsrail'in İran'a başlattığı geniş çaplı saldırıların ardından iptal edilen uçuşlar nedeniyle gözaltında tutulan "Madleen" gemisindeki son 3 insan hakları aktivisti, Ürdün'e sınır dışı edildi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, uçuşların iptal edilmesi nedeniyle 3 aktivistin işgal altındaki Batı Şeria'dan kara yoluyla Ürdün'e sınır dışı edildiği belirtildi.

"Madleen" gemisindeki son 3 insan hakları aktivistlerinin isimlerinin Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi olduğu kaydedildi.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı, 5 aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edilmişti.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan - Güncel
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