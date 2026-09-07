İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi: 2'si bebek 11 ölü

BEYRUT, 7 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Kefr Rumman kasabasına düzenlediği hava saldırılarında en az 11 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İsrail'in pazar günü düzenlediği hava saldırısı sonucu kasabadaki üç katlı bir bina yıkıldı. Olay yerine giden kurtarma ekipleri, aralarında iki bebeğin de bulunduğu dokuz kişinin cansız bedenine ulaşırken, beş kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

İsrail'in kasabaya yönelik insansız hava aracı saldırısında da iki sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Lübnan ile İsrail arasında haziran sonunda imzalanan çerçeve anlaşmaya ve sınırdaki güvenlik düzenlemelerine ilişkin yapılan görüşmelere rağmen Lübnan-İsrail sınırındaki gerginlik devam ediyor.

Kaynak: Xinhua