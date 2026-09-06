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İsrail saldırısında Lübnan'da bir kadın öldü

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MAYFADUN, 6 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun'da bir kişinin ölümüne yol açan İsrail hava saldırısının ardından oluşan yıkımı inceleyen insanlar, 5 Eylül 2026.

MAYFADUN, 6 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun'da bir kişinin ölümüne yol açan İsrail hava saldırısının ardından oluşan yıkımı inceleyen insanlar, 5 Eylül 2026.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı cumartesi günü ülkenin güneyindeki kasabaları hedef alan İsrail hava saldırılarında 1 kadının hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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