İsrail saldırısında Lübnan'da bir kadın öldü
MAYFADUN, 6 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun'da bir kişinin ölümüne yol açan İsrail hava saldırısının ardından oluşan yıkımı inceleyen insanlar, 5 Eylül 2026.
MAYFADUN, 6 Eylül (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyindeki Mayfadun'da bir kişinin ölümüne yol açan İsrail hava saldırısının ardından oluşan yıkımı inceleyen insanlar, 5 Eylül 2026.
Lübnan Ulusal Haber Ajansı cumartesi günü ülkenin güneyindeki kasabaları hedef alan İsrail hava saldırılarında 1 kadının hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de yaralandığını bildirdi. (Fotoğraf: Ali Hashisho/Xinhua)
Kaynak: Xinhua