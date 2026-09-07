Haberler

İsrail'in Lübnan'ın Güneyindeki İHA Saldırısında 3 Kişi Öldü

İsrail'in Lübnan'ın Güneyindeki İHA Saldırısında 3 Kişi Öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEYRUT, 7 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye kentinde bir aracı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

BEYRUT, 7 Eylül (Xinhua) -- İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye kentinde bir aracı hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısında üç kişi hayatını kaybetti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden pazar günü yapılan açıklamada, saldırıda Nebatiye'nin Tahta bölgesinde bulunan bir otoparkın hedef alındığı belirtildi. Saldırıyla İsrail'in pazar sabahından bu yana ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye yükseldiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Bakanlık, İsrail ile Hizbullah'ın yeniden çatışmaya başladığı 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında en az 4.362 kişinin yaşamını yitirdiğini, 12.378 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Lübnan ile İsrail arasında haziran sonunda imzalanan çerçeve anlaşmaya rağmen Lübnan-İsrail sınırındaki gerginlik devam ediyor. Taraflar, sınırdaki güvenlik düzenlemelerine ilişkin birkaç kez görüşme gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua
Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hoşuna gidecek talimat
Serhat Kılıç’ın kız arkadaşı savcılıkta ifade değiştirdi! İtiraf etti

Serhat Kılıç'ın ölümünde sevgilisi savcılıkta çark etti! Bomba itiraf
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları

Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte ortaya çıkan rakam
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım

Vatandaşın cevabını duyunca şoke oldu: Görevden alacağım
Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor

Saatler süren tehlikeli yol tarih oluyor
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle

İlkay'a bak sen! Sahalarda yok ama yatırımlardan geri durmuyor
Griezmann'ın zor anları! Görüntüsü her şeyi anlatıyor

Bir zamanlar dünya onu izliyordu, son haline bakın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın

İşte şampiyonluğun ödülü! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Zehra Güneş annesine sarıldı! O bakışa yorum yağdı

Maç bitince koşup boynuna sarıldı! Yorum yağmuruna tutulan anlar