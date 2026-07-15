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İsrail basını: İsrail ordusu, Lübnan'da işgal ettiği pilot bölgelerden birkaç gün içinde çekilebilir

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İsrail basını, Tel Aviv ve Beyrut arasında Roma'da yapılan 6. tur müzakerelerin ardından İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 pilot bölgeden birkaç gün içinde çekilebileceğini duyurdu. Görüşmelerde Lübnan ordusunun konuşlandırılması ve Hizbullah'ın silahsızlandırılması gibi konularda ilerleme sağlandığı belirtildi.

İsrail basını, Tel Aviv ve Beyrut yönetimlerinin yürüttüğü doğrudan müzakerelerin İtalya'nın başkenti Roma'daki 6. turunun ardından, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği 2 pilot bölgeden birkaç gün içinde çekilebileceğini kaydetti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin ismini paylaşmayan yetkililere dayandırdığı haberinde, görüşmelerde Lübnan ordusunun konuşlandırılması, üçüncü taraf denetimi ve Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik sonraki adımlar için pratik bir çerçeve oluşturduğu ileri sürüldü.

Roma'daki görüşmelerin "verimli" ve "olumlu" geçtiği, pilot bölge sürecinin yapısı ve ilkeleri konusunda anlaşmaya varıldığı belirtilen haberde, son ayrıntıların önümüzdeki günlerde tamamlanmasının ve uygulamaya geçilmesinin beklendiği aktarıldı.

Habere göre, bir İsrailli yetkili, pilot bölgelerin ilk aşamasının uygulanması için hala ek hazırlıklara ve mutabakatlara ihtiyaç olduğunu ve bunun da önümüzde günlerde gerçekleştirileceğini öngördüklerini söyledi.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'da belirlenen pilot bölgelerden çekilme tarihinin henüz belirlenmediğini, ancak bunun bir an önce gerçekleşmesi yönünde istek olduğunu kaydetti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
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