İsrail'den Doğu Kudüs'te 5 Filistin evine yıkım ihtarı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bulunan, Filistinlilere ait 5 eve yıkım hazırlığı kapsamında tahliye ihtarı gönderdiği bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki 5 evin yıkımı için bildirimde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yıkım ihtarlarından birinin Ceba askeri kontrol noktası yakınındaki bir eve, diğerlerinin ise er-Ram beldesindeki el-Akbat Mahallesi'nde yer alan evlere iletildiği aktarıldı.

Ceba kontrol noktası yakınındaki evin sahibine tahliye için 24 saat süre tanındığı, er-Ram beldesindeki 4 evin sahiplerine ise yıkım öncesinde evlerini boşaltmaları için 2 gün süre verildiği kaydedildi.

Valilik verilerine göre İsrail ordusu, geçen ağustos ayı boyunca Kudüs'te Filistinlilere ait 40 tesisi yıktı ya da arazi düzenleme bahanesiyle tahrip etti.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te ordu baskınları ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ve mülklerine yönelik saldırılarında şiddetli bir artış yaşanıyor.

Kaynak: AA