İsrail ordusu, İran'da 3 ayrı bölgeye hava saldırıları başlattığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'ın 3 ayrı bölgesine eş zamanlı hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırıların Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik operasyonlarla aynı zamanda gerçekleştirildiği belirtiliyor. ABD ile işbirliği içinde Tahran'a karşı başlatılan askeri hamle, önemli kayıplara sebep oldu.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: AA / Burak Dağ
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi
FBI direktörünün e-posta adresi hacklendi

FBI'ın başındaki isme şok! Çarşaf çarşaf yayımladılar
Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek

Hava 180 derece değişecek! Uyarılar peş peşe geldi, günlerce sürecek
Akın Gürlek'ten tapuda '30 bin lira' ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış

Bakan'dan "30 bin lira" ifadesine düzeltme! Limit meğer çok başkaymış
Podyumda talihsiz an! Yarışmacının başına gelen herkesi şoke etti

Belki de yarışmayı kazanacaktı hiç istemeyeceği bir şey oldu