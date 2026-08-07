Gazzeli Arıcıların Çatıda Umut Mücadelesi

İsrail'in saldırılarında arılıklarını ve geçim kaynaklarını kaybeden Gazzeli arıcılar, savaşın açtığı yaraları sarmak ve mesleklerini yeniden ayağa kaldırmak için sıra dışı çözümler üretiyor.

Yerinden edilen Filistinli arıcı İbrahim ed-Dabbe, güvenlik gerekçesiyle giremediği tarım arazilerinin yerine, Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva Mahallesi'nde hasar görmüş bir apartmanın çatısına kurduğu kovanlarla yeniden üretime başladı.

Gazze Şeridi Arıcılar Kooperatifi Başkanı da olan Dabbe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş öncesinde Gazze'de arıcılık sektörünün yaklaşık 10 bin kişinin geçim kaynağını oluşturduğunu belirtti.

Saldırılardan önce bölgede yaklaşık 1000 arıcının faaliyet gösterdiğini aktaran Dabbe, bunların 400'ünün büyük, 500'ünün ise küçük ölçekli üretici olduğunu, Gazze'de önemli miktarda bal üretildiğini ifade etti.

İsrail saldırılarının ardından arıcılık sektörünün de diğer üretim alanları gibi neredeyse tamamen yok olduğunu dile getiren Dabbe, ateşkesin ardından üretime yeniden dönmek için girişimlerde bulunduklarını ancak yeterli destek alamadıklarını kaydetti.

Dabbe, savaşın ardından Gazze'de 500'ün altına düşen kovan sayısının, uygulamaya koydukları toparlanma planı sayesinde 3 bine ulaştığını, bu süreçte 100'den fazla arıcının da yeniden üretime başladığını dile getirdi.

Sektörün hala ciddi sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Dabbe, şunları ifade etti:

"Arıcılıkta kullanılan çerçeve, temel petek mumu, ilaçlar, tedavi malzemeleri ve ahşap kovanlar başta olmak üzere neredeyse tüm ekipmanların bölgeye girişine izin verilmiyor. İhtiyacımız olan her şey eksik."

Kendisinin de savaşın ardından yalnızca 3 kovanla çalışmalarına yeniden başladığını aktaran Dabbe, bugün 35'ten fazla kovana ulaştığını söyledi.

"Arıların burada hayata tutunduğunu görünce biz de umutlandık"

Tarım alanlarının sınır bölgelerine yakın olması nedeniyle erişimin mümkün olmadığını ifade eden Dabbe, bu nedenle kovanlarını yıkılmış bir apartmanın çatısına yerleştirdiğini anlattı.

Açık arazilerde bulunan ahşap kovanların hırsızlık ve tahrip riskiyle karşı karşıya olduğunu da kaydeden Dabbe, yakıt ve temel ihtiyaç malzemelerinin bölgeye girişindeki sıkıntılar nedeniyle ahşabın da değerli hale geldiğini belirtti.

Çatıdaki kovanlara ulaşmanın ise ayrı bir zorluk oluşturduğuna dikkati çeken Dabbe, buna rağmen arıların yeni ortama uyum sağlamasının kendilerine moral verdiğini dile getirdi.

"Arıların burada hayata tutunduğunu görünce biz de umutlandık." diyen Dabbe, Gazze'de yaşamın tüm zorluklarına rağmen mesleklerini sürdürmeye ve yeniden üretmeye kararlı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA