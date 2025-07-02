İsrail'in Tulkerim Mülteci Kampı'ndaki Yıkım Politikasına Tepkiler Büyüyor

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyine aylardır saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Tulkerim Mülteci Kampı'nda sistematik ev yıkımları ve kamp sakinlerini yerinden ederek Filistinlilerin acılarını katlıyor.

Tulkerim kampı sakinleri AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun evlerini yıkmaya devam ettiğini ve ne yapacaklarını bilmediklerini söyledi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail'in yıkım politikasının "güvenlikle hiçbir ilgisi olmayan, siyasi karara dayalı bir suç" olarak nitelendirdi.

Kemyil, Tulkerim kampındaki duruma ilişkin, "İsrail makamları, özellikle Batı Şeria'nın kuzeyindeki kamplarda Filistin halkına karşı, hiçbir gerekçesi olmadan ve sadece insanlara işkence etmek amacıyla tam anlamıyla bir sadizm uyguluyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altını çizen Kemyil, "İsrail'in suç siyasetine son verilmesi için acil uluslararası müdahale" çağrısı yaptı.

Kemyil, İsrail'in uygulamalarının uluslararası insancıl hukuku apaçık bir şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Nur Şems ve Tulkerim kamplarındaki duruma işaret eden Kemyil, "Bu kamplarda yaşayanlar gözlerinin önünde evlerinin yıkılmasını izliyor; üzüntü, acı ve zor şartlar altında yaşıyorlar."

Kemyil, "Bu kampların sakinleri evsiz kaldılar ve temel insani haklarını kaybettiler." dedi.

"Zulüm ve baskı altında yaşıyoruz"

Tulkerim kampı sakinlerinden 51 yaşındaki Said Bilavine, İsrail ordusunun kamptaki yeni bina yıkımı yapacağı haberi aldığını ve yıkılacak binalar arasında, anne-babası ve çocukları da dahil olmak üzere ailesinin yaşadığı 4 katlı binanın da bulunduğunu söyledi.

Bilavine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zulüm ve baskı altında yaşıyoruz. Yerimizden edildik ve evsiziz. Allah biliyor ne yaşadığımızı, güvenlik yok, her gün bir İsrailli Nazi subayının kararıyla öldürülüyoruz." diye konuştu.

İsrail'in ev yıkımlarına ilişkin Bilavine, "Hangi hakla yıkıyorlar evimi, ne suç işledim? Hukuksuzluk altında yaşıyoruz, artık suçumu evin enkazında ararım." şeklinde konuştu.

Filistinli adam, "Binayı yeniden inşa edecek ömrü nerede bulacağım? Bu binayı yapmak için 51 yıldır çalışıyorum. Gerçek bir trajediyi yaşıyoruz." diye serzenişte bulundu.

"İşgalci İsrail, kampın coğrafyasını değiştirmeye çalışıyor"

Tulkerim Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Faysal Selame de "İşgalci İsrail, kampın coğrafyasını değiştirmeye çalışıyor." dedi.

Selame, İsrail ordusunun kampta kasıtlı olarak evleri yıkarak yeni yollar açtığına dikkati çekerek, "İşgalci İsrail kamp sakinlerinin hayatını yıkım ve moloz yığınına çevirdi." diye konuştu.

İsrail yıkımının ardından Tulkerim kampındaki duruma ilişkin Selame, "Kamp konut blokları haline geldi. Aileler parçalandı, artık bir gelecekleri olmadan yaşıyorlar. Evlerini, işlerini, anılarını, hayallerini; her şeylerini kaybettiler." ifadelerini kullandı.

Tulkerim Valisi Kemyil, 30 Haziran'da İsrail'in Tulkerim kampında 104 bina için yıkım kararı aldığını duyurmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinin ardından İsrail ordusu, 21 Ocak Salı günü işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kenti ve mülteci kampına "Demir Duvar" adını verdiği bir saldırı başlattı.

Saldırılar birkaç gün içinde Tulkerim ve Tubas ile buralardaki mülteci kamplarını kapsayacak şekilde genişletildi.

İsrail saldırıları sebebiyle Tulkerim ve Nur Şems kamplarından 5 binden fazla aile yerinden edildi, bölgedeki 400 bina tamamen yıkılırken, 2 bin 573 bina ise kısmi yıkıma maruz kaldı.

Kampların girişini bariyerlerle kapatmaya devam eden İsrail ordusu, bu iki kampı "hayattan mahrum alana" dönüştürüyor.