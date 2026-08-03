Haberler

Mahkeme, Ben-Gvir'in Timsahlı Hendek Planını Durdurdu

Mahkeme, Ben-Gvir'in Timsahlı Hendek Planını Durdurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinli tutukluların bulunduğu cezaevleri çevresine hendek kazıp içine timsah yerleştirme planı, Kudüs Bölge Mahkemesi tarafından ihtiyati tedbirle engellendi. Mahkeme, hayvan sağlığı ve ekosistem risklerini gerekçe gösterirken, Ben-Gvir mahkemeyi 'teröristlerin tarafını tutmakla' suçladı.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazıp içine timsah yerleştirme planını mahkeme engelledi. Bakan, mahkemeyi "teröristlerin yanında olmakla" suçladı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in, Filistinli tutukluların kaldığı cezaevleri çevresine hendek kazdırıp içine timsahlar yerleştirme planı yargı tarafından şimdilik iptal edildi.

İsrail medyasının aktardığına göre, Ben-Gvir'in planlarını ihtiyati tedbir kararıyla durduran Kudüs Bölge Mahkemesi, kararın gerekçesinde "hayvanların sıhhati ile ilgili endişelerini" dile getirdi.

İsrail merkezli bir hayvanları koruma örgütü, timsahların koruma altındaki tür olarak sınıflandırılması talebinde bulunmuş ve İsrail Çevre Bakanı İdit Silman'ı, Nil timsahları ile ilgili sınıflandırmayı yaparken bilimsel raporları görmezden gelmekle suçlamıştı. Örgütün gerekçelerini haklı bulan Mahkeme, konu ile ilgili bir soruşturma yürütülmesine karar verdi.

Mahkemenin ekosistem endişesi

The Times of Israel adlı haber sitesinin aktardığına göre Bakan Silman, geçen ay Nil timsahının statüsünü koruma altındaki türden "gözetim altındaki yaban hayvanı"na çevirmiş ve bu durum Ben-Gvir'in planlarının önünü açmıştı.

Statü değişikliğinin hemen ardından ise Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'nde pilot proje için çalışmalara başlanmıştı.

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi, çalışmalara başlanmasını eleştirmiş ve yerli olmayan yırtıcı hayvanların bölgeye getirilmesinin ekosisteme yönelik riskleri konusunda uyarılarda bulunmuştu. İlgili açıklamada, hayvanların güvenlik aracı olarak kullanılması değil, koruma altında canlılar olması gerektiği vurgulanmıştı.

Ben Gvir: Mahkeme teröristlerin tarafında

Haaretz gazetesinin haberine göre Ben-Gvir kararın ardından Kudüs Bölge Mahkemesi'ni gerekli caydırıcı önlemleri engellemek ve "teröristlerin tarafını tutmakla" suçladı.

Dünya üzerinde, mahkümlar için ek bir güvenlik bariyeri olarak içinde timsahların olduğu hendeklerle çevrili bilinen resmi bir cezaevi bulunmuyor.

KNA / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nehirde bulunan cansız beden cinayet çıktı: Çamur detayı ele verdi

Nehirde bulunan cesedin sırrı çözüldü: Çamur detayı ele verdi
Manifest, Türkiye'den ayrılıyor! Yeni adresleri belli oldu

Son günlerin en tartışmalı grubu Türkiye'yi terk ediyor
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Dortmund'dan 18 yaşındaki yıldıza servet! Çuval çuval para verip formayı giydirdiler

Yok artık Dortmund! Bu çocuğu almak için verdikleri paraya bakın

Belçika'da sıcak hava dalgası: Turuncu alarm verildi

Belçika'da aşırı sıcak hava nedeniyle turuncu alarm verildi
Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe

Sürücülerin kabusu oldular! İstanbul'da değnekçilere darbe
İrem Helvacıoğlu’nun kızı Sora ile neşeli anları dikkat çekti

Anne-Kızın Neşeli Anları Mest Etti! İrem Helvacıoğlu’ndan Paylaşım