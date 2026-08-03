Mahkeme, Ben-Gvir'in Timsahlı Hendek Planını Durdurdu

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in, Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazıp içine timsah yerleştirme planını mahkeme engelledi. Bakan, mahkemeyi "teröristlerin yanında olmakla" suçladı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in, Filistinli tutukluların kaldığı cezaevleri çevresine hendek kazdırıp içine timsahlar yerleştirme planı yargı tarafından şimdilik iptal edildi.

İsrail medyasının aktardığına göre, Ben-Gvir'in planlarını ihtiyati tedbir kararıyla durduran Kudüs Bölge Mahkemesi, kararın gerekçesinde "hayvanların sıhhati ile ilgili endişelerini" dile getirdi.

İsrail merkezli bir hayvanları koruma örgütü, timsahların koruma altındaki tür olarak sınıflandırılması talebinde bulunmuş ve İsrail Çevre Bakanı İdit Silman'ı, Nil timsahları ile ilgili sınıflandırmayı yaparken bilimsel raporları görmezden gelmekle suçlamıştı. Örgütün gerekçelerini haklı bulan Mahkeme, konu ile ilgili bir soruşturma yürütülmesine karar verdi.

Mahkemenin ekosistem endişesi

The Times of Israel adlı haber sitesinin aktardığına göre Bakan Silman, geçen ay Nil timsahının statüsünü koruma altındaki türden "gözetim altındaki yaban hayvanı"na çevirmiş ve bu durum Ben-Gvir'in planlarının önünü açmıştı.

Statü değişikliğinin hemen ardından ise Negev Çölü'ndeki Ketziot Hapishanesi'nde pilot proje için çalışmalara başlanmıştı.

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi, çalışmalara başlanmasını eleştirmiş ve yerli olmayan yırtıcı hayvanların bölgeye getirilmesinin ekosisteme yönelik riskleri konusunda uyarılarda bulunmuştu. İlgili açıklamada, hayvanların güvenlik aracı olarak kullanılması değil, koruma altında canlılar olması gerektiği vurgulanmıştı.

Ben Gvir: Mahkeme teröristlerin tarafında

Haaretz gazetesinin haberine göre Ben-Gvir kararın ardından Kudüs Bölge Mahkemesi'ni gerekli caydırıcı önlemleri engellemek ve "teröristlerin tarafını tutmakla" suçladı.

Dünya üzerinde, mahkümlar için ek bir güvenlik bariyeri olarak içinde timsahların olduğu hendeklerle çevrili bilinen resmi bir cezaevi bulunmuyor.

KNA / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle