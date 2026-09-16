İsrail'in, tepkilere rağmen yasa dışı E1 yerleşimi için 2167 konutluk yeni ihale tarihi yayımladığı bildirildi

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulması planlanan ve uluslararası tepkilere neden olan yasa dışı E1 yerleşim projesi için 2167 konutluk yeni ihale tarihi yayımladı.

İsrailli sivil toplum kuruluşu "Ir Amim"den yapılan açıklamada, ihalenin 25 Ekim'de açılacağı bildirildi.

İsrail İskan ve Konut Bakanlığı'nın, E1 projesi kapsamında 2167 yasa dışı yerleşim biriminin inşası için ihale açılış tarihinin 7 Eylül'de yayınlandığı belirtilen açıklamada, ihalenin 27 Ekim'deki seçimlerden yalnızca 2 gün önce yapılacağına dikkati çekildi.

Açıklamada, 25 Ekim'de açılacak ihalenin 21 Aralık'ta kapanacağı kaydedilerek, "Yeni tarih, hükümetin E1 yerleşim projesini tüm gücüyle ilerletme ve seçimler öncesinde sahada giderek geri döndürülemez bir gerçeklik yaratma kararlılığını vurgulamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Tel Aviv yönetiminin ayrıca E1 bölgesinde yeni bir ticaret bölgesinin inşası için de ihale tarihi yayımladığı aktarılan açıklamada, söz konusu yasa dışı ticaret bölgesinin 1355 dönümlük Filistin toprağı gasbedilerek kurulacağı, bölgeye erişimin Kudüs yönünden sağlanacağı ve bu projeyle yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşimiyle işgal altındaki Doğu Kudüs arasındaki alanın kapatılarak bölgedeki Filistin varlığının parçalanacağına dikkati çekildi.

Açıklamada, söz konusu ticaret bölgesi ihalesinin de 2 Kasım'da açıklanacağı ve 4 Ocak 2027'ye kadar süreceği kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin 18 Ağustos'ta 1234 yasa dışı konut için teklifler derhal alınacak şekilde ihale açtığı hatırlatılan açıklamada, bu adıma karşı İsrailli sivil toplum kuruluşları Ir Amim, Peace Now ve Bimkom ile Filistinli sakinler adına sunulan geçici tedbir talebine rağmen Kudüs Bölge Mahkemesi'nin 8 Eylül'deki red kararı nedeniyle ihalenin engelsiz bir şekilde devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası topluma E1 yasa dışı yerleşim projesinin engellenmesi için acil hesap sorulması çağrısında bulunuldu.

Filistin'deki işgali genişletecek "E1 Projesi"

İsrail, tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Ayzeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Maale Adumim" Yahudi yerleşim birimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye binlerce yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 1999 yılında 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail, "E1 Projesi" ile Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

Uluslararası tepki yağmıştı

İsrail'in E1 yasa dışı Yahudi yerleşimi projesi kapsamında yayımladığı 1234 konutluk ihale ilanı uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Başta İngiltere olmak üzere bazı Batı ülkeleri, tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alırken bazıları ise bu yönde niyet beyanında bulunmuştu.

İsrail, bu karşılık işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan İngiltere'nin Filistin nezdindeki Kudüs Konsolosluğu'nu kapatma, Kiryat Gat'taki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nden İngiltere temsilcilerinin çıkarılması, İngiltere'nin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin Yönetimi'ne ait güçlerin eğitimine yönelik faaliyetlerinin durdurulması ve "İsrail karşıtı faaliyetlere karıştıkları" gerekçesiyle büyük çoğunluğu milletvekili olan İngiliz vatandaşı 12 kişinin İsrail'e girişinin yasaklanması kararı almıştı.

Kaynak: AA