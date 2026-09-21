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İsrail'in ses bombaları Doğu Kudüs'teki Sur Bahir'de dükkanlarda yangın çıkardı

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İsrail güçlerinin attığı ses bombaları, Doğu Kudüs'teki Sur Bahir'de dükkanlarda yangın çıkardı. Güçlerin olayda ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı, Sur Bahir ve Umm Tuba'da Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırıldığı, araçlarda hasar oluştuğu bildirildi.

İsrail güçlerinin Filistinlilere attığı ses bombaları, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün güneyindeki Sur Bahir köyünde bazı dükkanlarda yangın çıkmasına neden oldu.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, köyün girişinde çıkan olaylar sırasında İsrail güçlerinin ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandığı kaydedildi.

Açıklamada, kullanılan bombaların bölgedeki birçok dükkanda yangın çıkmasına yol açtığı aktarıldı.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, yerel halkın dükkanlarda çıkan yangını söndürmeye çalıştığı yer aldı.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Sur Bahir ve Umm Tuba bölgesinde Filistinlilere ait araçlara taşlarla saldırdığı ve bunun sonucunda bazı araçlarda hasar oluştuğu bildirildi.

İsrail, Yahudilerce en kutsal bayram kabul edilen Yom Kippur'da işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yolları kapatarak Filistinlilerin hareketini kısıtlamıştı.

Kaynak: AA
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