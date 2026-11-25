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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki eylemlerinin Filistinlilerin varlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu. Bu arada İsrail, bir Hamas yöneticisi ile eşi ve iki kızını öldürdü.Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki uygulamalarının Filistinlilerin bir topluluk olarak varlığını tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Türk, bölgede insan hakları ihlallerinin giderek yaygınlaştığına ve uluslararası hukuk kapsamında ağır suçların işlenme riskinin arttığına dikkat çekti. Türk'ün Filistinlilerin varlığına yönelik tehdide ilişkin dile getirdiği ifade, uzmanlar ve BM tarafından soykırım tehlikesi bağlamında kullanılıyor.

Türk, Cenevre'de yaptığı açıklamada, "Hem Batı Şeria'da hem de Gazze Şeridi'nde ihlallerin yaygınlaşması ve sistematik karakterine ilişkin son derece endişeliyim" ifadelerini kullandı. Filistinlilerin öldürülmeye devam ettiğini ve yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini belirten Türk, üst düzey İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etme niyetlerini açıkça dile getirdiklerini, etnik temizliği ve toplu cezalandırmayı savunduklarını aktardı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin İsrail'in attığı adımların Filistinlilerin bir grup olarak varlığına yönelik gerçek bir tehdit oluşturduğunu defalarca dile getirdiğini ifade eden Türk, "Son aylarda işgal altındaki Batı Şeria'da yaşananlar bu tür bir tehlikenin işgal altındaki Filistin topraklarının tamamı için söz konusu olduğu yönündeki endişelerimizi artırıyor" diye konuştu.

İsrail, Hamas yöneticisini ve ailesini öldürdü

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği bir saldırıda, üst düzey bir Hamas mensubu, eşi ve iki kızının hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze Şeridi'ndeki sağlık kaynakları, saldırıda ölen kız çocuklarının 13 ve 15 yaşlarında olduğunu kaydetti.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki iç güvenlik teşkilatının başındaki ismi öldürdüğünü açıklayan İsrail ordusu ise saldırının örgütün iç güvenlik teşkilatının yönetim kapasitesine ağır bir darbe vurduğunu belirtti. Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu teşkilatın Gazze Şeridi'ndeki Hamas muhaliflerinin infaz edilmesinden ve işkenceye maruz bırakılmasından sorumlu olduğu öne sürüldü. Örgütün bu şekilde protestoları bastırarak Gazze'deki halk üzerinde baskı kurduğu kaydedildi.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

Gazze Şeridi'ndeki Hamas yönetiminin İçişleri Bakanlığı, öldürülen kişinin Hamas'ın üst düzey bir mensubu olduğunu doğrulayarak, kimliğini Muhammed Macid Ebu el-Uf olarak açıkladı. Görgü tanıkları, İsrail'in gece saatlerinde el-Uf ve ailesinin El Şati mülteci kampında bulunan evine saldırdığını bildirdi.

Şifa Hastanesinin bir çalışanı, saldırıda yaralanan ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu çok sayıda kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Salı günü de İsrail ordusu örgütün Gazze Şeridi'ndeki iç güvenlik teşkilatının başındaki isim olan Naim Ebu Nahal'ı öldürüldüğünü duyurmuştu. Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlenen saldırılarda Ebu Nahal'ın yanı sıra sekiz Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ekim ayında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkese karşın İsrail ordusunun bölgeye saldırıları sürüyor. Ordu, son dönemde yeniden şiddetlenen saldırılarda Hamas'ın üst düzey mensuplarını hedef aldığını öne sürüyor.

dpa /SÖ,ET

Kaynak: Deutsche Welle