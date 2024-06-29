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İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli hayatını kaybetti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde sabah geri çekildikleri bölgeye tekrar girerek yeni bir saldırı düzenledi. İHA'lar ve topların kullandığı saldırıda 13 Filistinli hayatını kaybetti, içlerinde basın mensuplarının da olduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırılarıyla dünyayı ayağa kaldıran İsrail, Filistin'deki katliamlarına bir yenisini daha ekledi. Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine düzenlenen saldırılarda 13 Filistinli can verdi. Saldırıda çok sayıda kişi yaralanırken içlerinde basın mensuplarının da bulunduğu belirtildi.

SABAH GERİ ÇEKİLDİKLERİ BÖLGEYE TEKRAR GİRDİLER

İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'ı bombalamayı sürdürüyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askeri araçları, sabah saatlerinde geri çekildikleri Refah'ın batısındaki Eş-Şakuş bölgesine yeniden girdi.

İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli hayatını kaybetti

ÇADIRLARDA YAŞAYANLARI HEDEF ALDILAR

Zırhlı araçların girişiyle eş zamanlı, bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve topçu atışlarıyla yoğun saldırılar düzenlendi. Saldırılarda sivil yerleşim yerleri ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail zırhlı araçları, dün Refah'ın batısındaki Şakuş bölgesine girmiş, yerlerinden edilmiş kişilerin çadırlarını ve seraları hedef alması sonucu can kayıpları yaşanmış ve bu sabah bölgeden çekilmişti. İsrail'in saldırıları sonucu bölgeden çok sayıda kişi göç etmek zorunda kalmıştı.

İsrail Refah'ta çekildiği bölgeye tekrar girip saldırdı: 13 Filistinli hayatını kaybetti

İSRAİL BM'NİN KARARINA RAĞMEN SALDIRILARA DEVAM EDİYOR

BM'nin yargı organı UAD, 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Demir Yerli:

Savaşın gidişatına bir göz atalım.İsrail ordusu uçaklara, tanklara,bombalara ve teknolojiye güveniyor, araplar Allah'a. Sonuç ölü sayısı 36 bin filistin vatandaşı 2 bin yahudi. Allah araplara niye yardım etmiyor?

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