Haberler

İsrail, Lübnan'ın Güneyine Yönelik Saldırılarını Yoğunlaştırdı: 5 Ölü, 15 Yaralı

İsrail, Lübnan'ın Güneyine Yönelik Saldırılarını Yoğunlaştırdı: 5 Ölü, 15 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında 2'si çocuk en az 5 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Hizbullah da İsrail askerlerini hedef aldığını açıkladı.

BEYRUT, 18 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırılarını yoğunlaştıran İsrail'in pazar günü düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk en az 5 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail tarafından Tayr Felsay kasabasına düzenlenen hava saldırısında 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü çocuk 8 kişi de yaralandı.

Tayr Debba köyüne düzenlenen İsrail saldırılarında ise 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Lübnan'ın Ulusal Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, yaralılar arasında sağlık görevlileri de bulunuyor.

Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, Zerariye kasabasına düzenlenen saldırıda 2 kişinin, Cibşit köyüne düzenlenen saldırıda da 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Öte yandan sınırda yer alan Hiyam kasabasında arka arkaya patlamalar yaşandı. İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Sohmor kasabasına iki saldırı düzenlediği ve İsrail'e ait keşif amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) alçaktan uçuş yaptığı da bildirildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada ise İsrail'e ait bir askeri araca İHA saldırısı düzenleyen grubun, Bayada kasabasında toplanan İsrail askerlerini hedef aldığı belirtildi.

Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin pazar günü açıkladığı verilere göre, 2 Mart'tan bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.988'e, yaralananların sayısı ise 9.210'a yükseldi.

Kaynak: Xinhua
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti

Trump'ın "Son uyarım" diyerek tehdit ettiği İran'dan sürpriz hamle

Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elon Musk: 'Woke mind' virüsü oğlumu öldürdü

Elon Musk'tan beyin yakan paylaşım: Oğlumu o virüs öldürdü
24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
Yeni gelinin yatak odası dekorasyonu kullanıcıları ikiye böldü

Yeni gelinin yatak odası paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü
Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi

Hablemitoğlu suikastı davası 14 Ekim'e ertelendi
İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar

İmamoğlu'nun diploma iptali davası ile ilgili yeni karar
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü

Belediye çalışanına kanlı infaz
Jose Mourinho Real Madrid'e geri döndü

Ve beklenen oldu!