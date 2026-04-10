İsrail'in Lübnan'a saldırılarını başlatmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1953'e çıktı

İsrail ordusunun 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1953'e yükseldi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre, yaralı sayısı ise 6303 olarak kaydedildi. Ülkede 1 milyon 162 bin kişinin yerinden edildiği belirtildi.

Öte yandan, İsrail'in Lübnan'a 8 Nisan'da eş zamanlı düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 357'ye, yaralı sayısının da 1223'e ulaştığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, bir önceki açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1888 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Netanyahu'nun en büyük hayalini açıkladı

Otobüs şoförü yaptığı hareketle gönülleri fethetti

Uyuşturucu soruşturmasında Ahsen Eroğlu hakkında karar

Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal

Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

