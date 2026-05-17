İsrail, Lübnan'ın Güneyini Vurdu: 4 Ölü

İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Hizbullah da İsrail askerlerine İHA saldırısı düzenledi.

BEYRUT, 17 Mayıs (Xinhua) -- İsrail'in cumartesi günü Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 4 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre İsrail'in, ülkenin güneyindeki Serbine Kavşağı civarını topçu saldırısıyla hedef alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi yaralandı.

Teyr Felsiyye kasabasındaki bir konutu hedef alan İsrail hava saldırısında ise bir kadın ve oğlu hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Yerel haberlerde, Tebnine kasabasının Belediye Meclisi Üyesi Haydar Mevasi'nin İsrail saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan İsrail'in birçok kasabada uyarılar yayımlaması üzerine, bölge sakinlerinin olası yeni saldırılar endişesiyle evlerini terk etmeye başladığı ve Lübnan'ın güneyinde yerinden edilme vakalarının arttığı bildirildi.

Öte yandan Hizbullah ise Hiyam kasabasında İsrail askerlerine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlediğini, ayrıca Taybeh kasabasının meydanında iki İsrail askeri aracını hedef aldığını ve hedeflerin isabetle vurulduğunu bildirdi.

Lübnan Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi, 2 Mart ile 16 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen İsrail saldırılarında toplam can kaybının 2.969'a, yaralı sayısının ise 9.112'ye yükseldiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua
