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İsrail'in Lübnan'da motosikleti İHA ile hedef alması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

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İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde seyir halindeki motosiklete düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde seyir halindeki motosiklete düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Haruf beldesinde seyir halindeki motosiklet İHA ile hedef alındı.

Saldırıda hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün kimliğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
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