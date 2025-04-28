İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılardan kalan mühimmatlar siviller için tehlike saçıyor

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılardan kalan patlamamış mühimmatlar siviller için tehlike saçıyor.

İsrail ordusunun çekilmesinin ardından ülkenin güneyindeki beldelere konuşlanan Lübnan ordusu, başlattığı arama kurtarma çalışmalarının yanı sıra hava ve kara saldırılarından geriye kalan patlamamış mühimmatları da temizleme çalışmalarını yürütüyor.

Lübnan ordusu, hemen hemen her gün özellikle güneydeki bölgelerde topladığı mühimmatların imha edileceği yönünde halkı bilgilendiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) de İsrail saldırılarından kalan mühimmatlara karşı bölge halkını bilinçlendirme etkinliklerini düzenliyor.

Ancak Lübnan ordusu ve UNIFIL bünyesindeki güçler, İsrail'in devam eden ihlal ve saldırıları nedeniyle güney bölgelerde kalan mühimmat temizleme çalışmalarını hızlandıramıyor.

Nebatiye kentine bağlı Kefr Tebnin beldesinde atık toplama merkezine atılan roket, 8 Nisan'da çıkan yangın sonucu infilak ederek bir eve isabet etti.

Lübnan ordusu da İsrail saldırılarından kalan mühimmatların taşındığı askeri araçta 20 Nisan'da meydana gelen patlamada 3 askerini kaybettiğini duyurdu.

Patlamamış mühimmat çiftçiler için tehlike arz ediyor

İsrail saldırılarından en çok etkilenen ve patlamamış mühimmatların olduğu sınırdaki Nebatiye kentine bağlı Kefr Hammam beldesinin sakinleri de patlamamış mühimmatın, sivilleri ve özellikle de araziye çıkan çiftçilerin hayatını tehdit ettiğini anlattı.

Kefr Hammam Belediye yetkililerinden Hasib Abdülhamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge sakinlerinin 2006 yılında Hizbullah ile İsrail arasında yaşanan çatışmalardan beri parça tesirli bomba ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle arazilerine rahat gidemediklerini söyledi.

İsrail ordusunun tıpkı 2006 yılında yaptığı gibi son saldırılarda da parça tesirli bomba ve patlamamış mühimmatlar bıraktığına işaret eden Abdülhamid, "Bölge insanları, savaş süreci boyunca mahrum bırakıldıkları üzüm bağları, zeytin ve incir bahçelerine şimdi de parça tesirli bomba ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle gidemiyor." dedi.

İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında bazı bölgelerde parça tesirli bombalar kaldığını ve ayrıca topçu atışlarına maruz kaldıklarını aktaran Abdülhamid, "Kefr Hamma beldesinin sınırlarına 2 binden fazla topun düştüğü tahmin ediliyor." diye konuştu.

Saldırılar sırasında kimse beldede kalmadığı için İsrail ordusunun attığı topların yerlerini belirlemenin zorluğuna işaret eden Abdülhamid, söz konusu top atışlarında çıkan yangınlarda da hem ormanlık alanın hem de zeytin, incir ve üzüm gibi meyve bahçelerinin yok olduğunu paylaştı.

Bölge sakinlerinin çoğu, geçimini çiftçilikten sağlıyordu

Belediye yetkilileri olarak İsrail saldırılarından kalan patlamamış mühimmatlara karşı vatandaşları uyardıklarını aktaran Abdülhamid, "Elimizden gelen tek şey vatandaşlara, şüpheli cisimlere yaklaşmamaları uyarısı yapmak. Lübnan ordusu, ilk etapta İsrail saldırılarından zarar gören evlerin tespiti için bir çalışma yaptı ancak arazilerle ilgili henüz bir çalışma yapmadı." dedi.

Beldeye yakın ve özellikle çiftçilerin geçim kaynağı olan tarımsal alanların temizlenmesi için yetkililere seslenen Abdülhamid, "Bizler bir kriz yaşıyoruz. Belde sakinlerinin çoğu geçimlerini çiftçilikten sağlıyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırılarının çiftçilere zararlarının çok fazla olduğuna dikkati çeken Abdülhamid, "Çiftçiler sadece bir mevsimin zararını yaşamadı. Çiftçiler, İsrail'in ateşe verdiği ormanlık alanları veya söktüğü zeytinliklerini de kaybetti." şeklinde konuştu.

Patlamamış bomba korkusu sürüyor

Bölge sakinlerinden 65 yaşındaki Ali Ahmed Taha, İsrail saldırından sonra sahip olduğu zeytinliklere işaret ederek, "Benim zeytin bahçesinde çok sayıda asırlık ağaçlar vardı, bazıları 400-500 yıllık ağaçlardı. Kendim oraya gidemedim ancak sivil savunma ekipleri, benim zeytin bahçesinin tümüyle yandığı bilgisini verdiler ve fotoğraflarını paylaştılar." diye konuştu.

İsrail ile Hizbullah arasında 27 Kasım'da sağlanan ateşkesten sonra 5 aydır beldede yaşadığını ancak patlamamış mühimmat korkusundan hala arazisine gidip bakmaya cesaret edemediğini anlatan Taha, saldırılar sırasında da bölgenin çok fazla bombardımana maruz kaldığını ifade etti.

Arazilerine gidebileceklerini sağlayacak henüz kapsamlı bir temizlik çalışmasının yapılmadığına dikkati çeken Taha, İsrail'in son saldırılarından önce 2006 savaşından kalan parça tesirli bombaları arazide gördükleri ve bu gibi durumlarda Lübnan ordusuna haber verdiklerini belirtti.

Patlamamış mühimmatlar için kapsamlı temizlik talebi

Lübnan devleti ve ordusuna seslenerek bölgede patlamamış mühimmatlar için kapsamlı temizlik çalışmalarının yapılması talebinde bulunan Taha, "Lübnanlı çiftçiler halihazırda yeniden ekim için arazilerine gidemiyorlar. Çobanlar da koyun sürülerini patlamamış mühimmatların korkusundan çıkaramıyor." dedi.

Bölgedeki çiftçilerden Ahmed Kasım da ateşkes anlaşmasından sonra beldelerine geri döndükleri ancak daha önce görmedikleri haşereler ve çoğalan fareleri fark ettiklerine işaret ederek, bunun alışık olmadıkları garip bir durum olduğunu söyledi.

Bölge sakinlerinin patlamamış mühimmat korkusundan uzaktaki arazilerine çıkamadığı, sadece evin yakınındaki araziyle yetindiğini aktaran Kasım, "İşgalci İsrail bizleri sadece silahlı saldırılar ve patlamamış mühimmatlarla korkutmakla yetinmiyor. Bizim beklemediğimiz birtakım canlılarla bizleri korkutmasıdır." diye konuştu.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarda evlerini bombalayarak kendilerini yerinden ettiği gibi çiftçilerin arazilerine de zarar verdiğinin altını çizen Kasım, İsrailli askerlerin söktüğü her ağacın yeniden meyve vermesi için 5 yıl beklemek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Lübnanlı çiftçi Kasım, "Bahçelerimizde zeytin, incir ve üzüm ekmiştik ancak bugünlerde çocuklarımızın ihtiyacını bile oralardan alamıyoruz. Her şeyden mahrum bırakıldık, evlerimiz yıkıldı, yollarımız tahrip edildi, elektrik ve su yok." dedi.