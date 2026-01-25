Haberler

İsrail'in, Lübnan'ın güneyinde seyir halindeki araca düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın Derdağya beldesinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Derdağya beldesinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Derdağya beldesinde seyir halindeki bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.

Saldırıda 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları ve işgali sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi binlerce kez ihlal ettiği bildirilmişti.

İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesi ihlal eden İsrail'in 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan - Güncel
