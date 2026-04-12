İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e çıktı

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Sur kentine bağlı Marub beldesinde 6, Kana beldesinde ise 5 kişi öldü. Hava saldırıları sürüyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Marub beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

İsrail ordusunun Sur'un Kana beldesine düzenlediği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Öte yandan, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı çok sayıda beldeyi hedef alan hava saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
