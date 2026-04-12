İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye çıktı

İsrail ordusu tarafından Lübnan'ın güneyine düzenlenen hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye ulaştı. Saldırılar özellikle Sur ve Bekaa Vadisi'nde yoğunlaşırken, sağlık bakanlığı çeşitli yerlerdeki can kayıplarını açıkladı.

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Marub beldesine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde bulunan Mişgara beldesinde İsrail ordusunun bir evi hedef aldığı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun günün ilk saatlerinde Sur kentinin Kana beldesine düzenlediği saldırıda 3'ü kadın 5 kişinin hayatını kaybettiği, 25 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ve Sur kentlerine bağlı çok sayıda beldeye hava saldırılarını sürdürüyor. Özellikle Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl ilçesi ile çevresindeki Yatir, Beraşit ve Kefra beldeleri İsrail'in yoğun saldırılarına hedef oluyor.

Ayrıca, İsrail ordusu Sur kentine bağlı Mansuri beldesine fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Erzurumspor FK, Süper Lig için saatleri sayıyor

Tüm şehir kenetlendi: Süper Lig'e çıkıyorlar
Trafik kazası geçiren kadına kimse yardım etmedi! Nedeni olaydan daha skandal

Yoldan geçenler film gibi izledi! Nedeni olaydan daha skandal
Ünlüler operasyonunda 17 kişilik tam gözaltı listesi: Cansel Ayanoğlu, Nusret'in kardeşi...

17 kişilik gözaltı listesi belli oldu! Kimler yok ki...
ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

ABD basını manşetten duyurdu! İşte barış masasını deviren 3 neden
Sel yolu kapattı, kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Hastane yolunda felaket! Kalp krizi geçirirken minibüste mahsur kaldı
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Cem Adrian'dan ilk açıklama

Hakkında yakalama kararı çıkarılan ünlü isimden ilk açıklama