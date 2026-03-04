Haberler

Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölü sayısı 72'ye, yaralı sayısı 437'ye yükseldi

Güncelleme:
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 72'ye, yaralı sayısının ise 437'ye ulaştığını açıkladı. Tüm dünyayı endişelendiren bu gelişmeler, bölgedeki tansiyonu artırıyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 20 kişi artarak 72'ye, yaralı sayısının ise 437'ye yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında ölenlerin sayısının 72'ye, yaralı sayısının ise 437'ye çıktığı aktarıldı.

Bakanlık, 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 52'ye yükseldiğini, 154 kişinin yaralandığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
