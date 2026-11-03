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İsrail'in Lübnan'a Hizbullah bölgelerine asker konuşlandırma baskısı bildirildi

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KAN'a göre İsrail, İran'la savaş yeniden başlarsa Hizbullah'ın katılmasını önlemek için Lübnan'a baskı yapıyor. İsrail, ABD'li arabulucular aracılığıyla Lübnan'dan Hizbullah bölgelerine asker konuşlandırmasını istedi; Hizbullah girerse saldırıları yeniden başlatacağını iletti.

İsrail'in, İran ile savaşın yeniden başlaması durumunda Lübnan'daki Hizbullah'ın çatışmaya katılmasını önlemek amacıyla Lübnan'a Hizbullah üyelerinin yaşadığı bölgelere yol kontrol noktaları kuracak askerler konuşlandırması konusunda baskı yaptığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre Tel Aviv yönetimi, İran'la savaşın yeniden alevlenmesi halinde Hizbullah'ın savaşa katılmasını engellemek için Lübnan hükümetine baskı yapıyor.

Habere göre, İsrail, Lübnan hükümetinden Hizbullah üyelerinin yaşadığı bölgelere yol kontrol noktaları kuracak askerler konuşlandırmasını istedi.

KAN, İsrail'in Lübnan hükümetine ABD'li arabulucular aracılığıyla gönderdiği mesajda, Hizbullah'ın savaşa dahil olması halinde Lübnan'a saldırılara yeniden başlayacaklarını ilettiğini aktardı.

Kaynak: AA
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