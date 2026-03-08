Haberler

İsrail'in Lübnan'da Filistin mülteci kampının yakınına düzenlediği saldırılarda 1 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentindeki Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 1 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıların ardından ölü ve yaralı sayısının arttığını bildirdi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nın yakınına düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, Filistinli mültecilerin yaşadığı Ayn el-Hilva Kampı'nın yakınındaki Tamir bölgesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda 1 kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
