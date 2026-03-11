İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 35'e yükseldi

İsrail ordusunun, Lübnan'a gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e yükseldi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu, gece saatlerinde güneydeki Sur, Bint Cubeyl ve Nebatiye kentleri ile Batı Bekaa ve Beyrut'un güney banliyösünü hedef alan bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.

Habbuş, Arabsalim, Hinniyye, Tulin, Kabriha, Zıbkin, Şakra, Hanaviye, Şehabiye, Kana, Hoş ve Tibnin başta olmak üzere birçok belde vurulurken, Beyrut'un Aişe Bekkar bölgesindeki bir daire de hedef alındı.

Habbuş ve Arabsalim arasındaki bölgeye yapılan İHA saldırısında 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve böylece saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiği duyuruldu. Daha önce ölü sayısı 33 olarak açıklanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini bildirmişti.