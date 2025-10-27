İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur vilayetine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, Sur vilayetine bağlı Bayyad beldesinde bir iş yeri, İsrail İHA'sı tarafından hedef alındı.

SALDIRIDA İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Varılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 2 kardeşin hayatını kaybettiği açıklandı.

ATEŞKES ANLAŞMASI 2024'TE İMZALANDI

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.