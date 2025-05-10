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İsrail'in Lübnan'a düzenlediği İHA saldırısında 1 yaralı

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği İHA saldırısında 1 yaralı
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 1 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırı, 27 Kasım 2024'teki ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın resmi Ulusal Haber Ajansı'nda (NNA) yer alan haberde, İsrail ordusunun, Sur kentine bağlı Mecdel Zun bölgesine İHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda, ülkenin güneyine bomba atılması sonucu 1 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, perşembe günü Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde düzenlediği hava saldırılarında 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesinde UNIFIL, Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

Kaynak: AA / Omar Alothmani - Güncel
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